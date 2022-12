Stiri pe aceeasi tema

- Acordul intre guvernele Republicii Azerbaidjan, Georgiei, Romaniei si Ungariei privind Parteneriatul strategic in domeniul dezvoltarii si transportului energiei verzi a fost semnat ASTAZI, la Palatul Cotroceni, in prezenta presedintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si a presedintelui Klaus…

- ”Va multumesc pentru semnarea Parteneriatului strategic in domeniul energiei verzi, dezvoltarii acesteia si transmiterii acesteia intre guvernele Azerbaijanului, Georgiei, Romaniei si Ungariei. Ne vom concentra astazi pe securitatea energetica si cooperarea regionala. Aceste subiecte au fost prioritati…

- Ursula von der Leyen a laudat tarile semnatare pentru derularea acestui proiect. ”Uniunea Europeana a reusit sa compenseze intreruperea aprovizionarii cu petrolul rusesc, dar este vorba despre intemeierea viitorului nostru pe un concept de energie sigura si curata (…) acest lucru este bun nu doar…

- Semnarea acordului intre guvernele din Azerbaidjan, Georgia, Romania si Ungaria privind Parteneriatul strategic in domeniul dezvoltarii si transportului energiei verzi are loc, sambata, la Palatul Cotroceni, ceremonie la care va participa si presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, iar…

- Semnarea unui acord intre Ungaria, Romania, Georgia și Azerbaidjan, privind transportul de electricitate din Azerbaidjan, printr-un cablu submarin prin Marea Neagra, urmeaza sa aiba loc la București.

- Marea Neagra a devenit un centru de gravitatie pentru politicile pe care Alianta Nord Atlantica le dezvolta. Razboiul inceput de Rusia in Ucraina a readus in discutie ideea unei strategii dedicate acestei zone. In jurul Marii Negre sunt 3 tari NATO, dar si doua state partenere, Ucraina si Georgia, iar…

- Guvernul bulgar a negat marti orice legatura cu camionul care a explodat sambata pe podul Kerci, care leaga peninsula ucraineana Crimeea – anexata ilegal de Moscova – de teritoriul Rusiei, dupa ce o investigatie rusa a indicat ca vehiculul ar fi venit din Bulgaria, tara membra a Uniunii Europene si…

- Sute de mii de ruși care se opun razboiului din Ucraina sau care se tem sa nu fie trimiși sa lupte acolo au fugit in Kazahstan, dar mulți dintre ei au dat peste diferite probleme la sosire. Din 21 septembrie – cand președintele Vladimir Putin a anunțat o mobilizare parțiala, rușii care fie se opun razboiului…