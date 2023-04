Kazahstanul a accelerat exporturile de petrol ocolind Rusia -surse

Stiri pe aceeasi tema

- Europa cumpara din ce in ce mai multa motorina din India. Insa combustibilul este produs din petrol rusescPotrivit datelor publicate de Reuters in martie, New Delhi a cumparat de la Moscova 1,6 milioane de barili pe zi , in scadere de la 70.000 din martie 2022. Rusia a devenit astfel primul furnizor…

- Vicepremierul rus Alexander Novak a declarat ca Moscova trebuie sa se concentreze pe majorarea exporturilor de energie catre tarile asa-zis "prietenoase", asa cum livrarile de petrol rusesc spre India au crescut anul trecut de 22 de ori, transmite Reuters. Veniturile din energie au reprezentat anul…

- Exporturile de titei din SUA catre Europa au atins in martie un record de 2,1 milioane de barili pe zi, in medie, stimulate de reduceri mari la nivelul de referinta global si de cererea mai slaba de petrol din partea rafinariilor din SUA, transmite Reuters.Exporturile record catre Europa si China…

- Veniturile realizate de Rusia din exporturile de petrol si gaze au scazut cu aproape 40% in luna ianuarie, pe masura ce plafoanele de preturi si sanctiunile occidentale au redus veniturile generate de Kremlin de pe urma celor mai profitabile exporturi ale sale, a anuntat, marti, Agentia Internationala…

- Kazahstanul va livra in martie Germaniei 100.000 tone de petrol prin conducta ruseasca Drujba (Prietenia), dupa ce sunt convenite toate conditiile juridice si comerciale intre parti, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, noteaza Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Rusia si-a majorat anul trecut exporturile de petrol cu 7,6% pana la 242 milioane de tone, in pofida embargoului european si a plafonului de pret impus la inceputul lunii decembrie de Uniunea Europeana, Grupul tarilor puternic industrializate si Australia, a anuntat luni vicepremierul rus Alexander…

- Rusia intentioneaza sa isi majoreze exporturile de motorina in februarie, in pofida embargoului impus de Uniunea Europeana, a plafonului de pret si a lipsei tancurilor petroliere, arata datele furnizate de traderi si de platforma Refinitiv, transmite Reuters, conform Agerpres. Fii la curent…

