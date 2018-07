Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii continua miercuri sa caute persoane blocate in case sau masini carbonizate in imprejurimile statiunilor balneare Mati si Rafina, la est de Atena, devastate de incendii soldate cu 76 de morti si 200 de raniti, potrivit unui ultim bilant oficial.

- O romanca aflata in vacanta, in Grecia, s-a trezit prinsa in mijlocul iadului din Atena, si a povestit, in exclusivitate pentru ziarul Libertatea experienta de a fi fost pe un feribot, aproape de locul unde au izbucnit incendiile. Alice Bursuc, beauty editor la revista Elle, a relatat cum toate vapoarele…

