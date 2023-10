Kate Middleton a purtat un costum realizat la Piatra Neamț. Povestea unei afaceri de familie care a rezistat din anii ’90 Pe 11 octombrie, Kate Middleton s-a intalnit cu studenții de la Nottingham University pe care și ea a absolvit-o. Ecourile acestei vizite au ajuns pana la Piatra Neamț, fiindca Prințesa de Wales a aparut imbracata intr-un compleu tricotat la o fabrica din oraș, o afacere de familie care rezista din anii '90. „Ieri (vineri, 13 octombrie) au aparut fotografiile cu prințesa care, in vizita la Nottingham University, a purtat acest costum, impecabil dealtfel. Desenat, croit, tricotat si exportat din Piatra Neamț pentru un brand francez considerat hibrid intre lux și haine abordabile tuturor”, a scris… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

- ■ firma Augsburg exporta cu succes eleganța romaneasca ■ ”Fabrica noastra Augsburg, a lucrat acest compleu! Simt cum grația divina ne-a ajutat, dupa atat de multa daruire, munca! Mulțumesc mamei, Nadiei, intregii echipe Augsburg, pentru aceste momente! Așa cum a visat, mama…. O afacere de familie…”…

