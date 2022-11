Stiri pe aceeasi tema

- Cei in nevoie se pot baza intotdeauna pe unguri, a asigurat presedinta Ungariei sambata la Kiev, unde a fost invitata de omologul ei ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru a lua parte la programul umanitar "Grane din Ucraina", destinat promovarii exportului de cereale in state vulnerabile din Asia…

- Katalin Novak a fost invitata de omologul ei ucrainean, Volodimir Zelenski pentru a lua parte la programul umanitar "Grane din Ucraina", cu prilejul implinirii a 90 de ani de la Holodomor, foametea din Ucraina din 1932-1933

- Camera de Comert romano-ungara, cu sediul la Budapesta, urmeaza sa fie inaugurata anul viitor, a anuntat, marti, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, care efectueaza o vizita oficiala in Ungaria. „Anul trecut, am avut peste 11 miliarde de euro schimburi comerciale, Ungaria aflandu-se in topul…

- Ucraina este hotarata sa ramana ”un garant al securitații alimentare mondiale” si sa isi continue exporturile de cereale, a dat asigurari luni presedintele ucrainean Volodimir Zelenski in timpul unei convorbiri telefonice cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, informeaza agentiile internationale…

- Ungaria se afla in fata unor decizii dificile, precum aceea daca va participa sau nu la procesul de sustinere financiara a Ucrainei, a declarat vineri la postul de radio Kossuth premierul ungar Viktor Orban, potrivit agenției MTI, preluata de Agerpres . Ucraina are nevoie de un ajutor financiar de circa…

- Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a inaugurat marti un terminal feroviar intermodal la Fenyeslitke, in apropierea granitei cu Ucraina, a carui constructie a costat 30 miliarde de forinti (73 milioane de euro), informeaza MTI.

- Discursul rasist al premierului maghiar Viktor Orban de la Baile Tușnad s-a aflat printre temele principale de discuție de la Cotroceni intre președintele roman, Klaus Iohannis, și președinta Ungariei, Katalin Novak, aflata intr-o vizita oficiala in Romania. Cu acest prilej, Iohannis a spus ca Romania…