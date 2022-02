Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia a dus la o digitalizare rapida a sectorului sanatatii, iar expertii companiei de securitate cibernetica Kaspersky afirma ca 91% din furnizorii de servicii medicale la nivel mondial au implementat capabilitati de telesanatate, dar digitalizarea rapida a creat noi riscuri de securitate, mai…

- Experții Kaspersky au descoperit ca protocolul cel mai frecvent utilizat pentru transferul de date de pe dispozitivele portabile utilizate pentru monitorizarea de la distanța a pacienților conținea 33 de vulnerabilitați, inclusiv 18 „vulnerabilitati critice”, doar in 2021 – cu 10 vulnerabilitați critice…

- Statul trebuie sa plateasca un miliard de euro pentru concediile medicale acordate bolnavilor anul trecut, multe dintre ele cauzate de pandemia de COVID-19. Creșterea este uriașa fața de anul precedent, cu aproximativ 40 de procente. Astfel, bugetul alocat concediilor medicale de Casa Naționala de Asigurari…

- Cercetarile la nivel global realizate de Kaspersky dezvaluie ca 30% dintre furnizorii de servicii medicale s-au confruntat cu cazuri in care angajații lor au compromis informațiile personale ale pacienților in timpul consultațiilor la distanța. In plus, aproape jumatate dintre furnizori cred ca medicii…

- Cercetarile la nivel global realizate de Kaspersky dezvaluie ca 30% dintre furnizorii de servicii medicale s-au confruntat cu cazuri in care angajații lor au compromis informațiile personale ale pacienților in timpul consultațiilor la distanța. In plus, aproape jumatate dintre furnizori cred ca medicii…

- Institutul Clinic Fundeni (ICF) are o noua interfața IT (www.icfundeni.ro) care permite interconectarea rapida și mult mai facila a pacienților cu personalului medical. ”Incepand de astazi (vineri, n.r.) Institutul Clinic Fundeni are o noua interfața IT care face posibila interconectarea rapida și mult…

- O noua cercetare de la Kaspersky, care a intervievat 389 de furnizori de servicii medicale din 36 de țari, arata ca 91% dintre organizațiile medicale au implementat deja capabilitați de telesanatate, iar 44% au inceput sa le foloseasca dupa pandemie. In același timp, 52% dintre respondenți au trecut…

- Peste jumatate dintre romanii din mediul urban au amanat vizita la medic din cauza pandemiei. Principalele motive au fost frica și amanarea urgențelor medicale. MedLife face cunoscute rezultatele celui mai recent sondaj, realizat in perioada 5-10 noiembrie 2021, pe un eșantion de 504 respondenți din…