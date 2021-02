Stiri pe aceeasi tema

- Creatoarea de moda Raluca Badulescu a fost prinsa, in noaptea de Revelion, fara declarație pe proprie raspundere. Polițiștii de la Brigada Rutiera a Capitalei au oprit-o pe vedeta TV in apropierea Arcului de Triumf. Raluca Badulescu nu avea actele la ea, nici extinctor in mașina, dar nici…

- Cristina Ich a fost surprinsa pe rețelele de socialzare la o peterece de amploare cu ocazia aniversarii unei prietene apropiate, in plina pandemie de coronavirus. Fanii au luat foc imediat, iar vedeta a reacționat pe masura.

- Cantareața JO a fost prezenta azi in emisiunea ”La Maruța”, de la Pro Tv, unde a prezentat noul ei single. Totodata, artista a vorbit și despre desparțira de iubitul ei, pe nume Juno, dupa doi ani de relație. De ce s-a incheiat inca o relație in showbiz-ul romanesc Juno și JO s-au desparțit recent,…

- Liviu Varciu și Anda Calin se bucura de o relație de nota zece, dar, intr-un moment de gluma, au recunoscut cu cine ar ”calca stramb” in afara casniciei lor. Nu ar face-o cu oricine, ci cu nume mari. De precizat este și faptul ca vedeta noastra a avut o reacție uluitoare atunci caand a auzit ce a spus…

- Președintele Klaus Iohannis spune ca suntem in a treia saptamana in care numarul de noi cazuri de coronavirus se situeaza in zona de 10.000, ceea ce inseamna ca masurile au fost corecte, insa nu suficiente, deoarece numarul pacienților din ATI și al deceselor este din ce in ce mai mare. „Ați observat…

- Foto arhiva Fiindca sunt tot mai mulți bolnavi cu Covid și de ceva vreme nu mai este loc pentru cei la un pas de moarte, secția ATI de la Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț va fi extinsa. Și astazi, 10 noiembrie, toate cele 15 paturi sunt ocupate. In aceste condiții, spun medicii epidemiologi…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani. Se racește mai devreme in acest an. Pana in 30 noiembrie, vremea va fi mai friguroasa decat de obicei. In județul Alba, temperaturile maxime in zonele joase vor fi intre 9 și 13 grade Celsius in…