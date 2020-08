Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii au inregistrat vineri pentru a doua zi consecutiv peste 70.000 de cazuri de coronavirus si 1.000 de decese, conform bilantului difuzat la ora locala 20:30 de Universitatea Johns Hopkins, relateaza Agerpres.In 24 de ore, au fost inregistrate aproape 73.800 de noi cazuri de…

- "Asta nu-mi ridica nicio problema (...). Daca as fi intr-o situatie de apropiere de oameni, as face-o", a declarat el miercuri la Fox Business, in contextul in care mai multe regiunidin Statele Unite inregistreaza o crestere spectaculoasa a numarului cazurilor de covid-19. "In cea mai mare parte a timpului…

- Infecțiile cu coronavirus in Statele Unite au depașit pragul de 2,5 milioane, cu un numar record de cazuri raportate in statele Florida și Texas. Creșterea numarului de infecții din cele doua state din sud vine dupa ridicarea restricțiilor de catre autoritați, Florida inregistrand 9500 de noi infecții…

- Camera Reprezentantilor din Statele Unite, controlata de democrati, a adoptat un proiect de lege ce propune o reforma ampla a politiei, dupa fix o luna de la moartea lui George Floyd, decedat dupa ce un polițist a stat cu genunchiul pe gatul sau aproape 9 minute.Numit dupa barbatul de culoare ucis in…

- Guvernatorul Texasului, Greg Abbot, a anunțat marți ca autoritațile au inregistrat 2.622 de noi infecții - cel mai ridicat pana acum. Potrivit Departamentului pentru Servicii de Sanatate din Texas, 2.518 persoane sunt spitalizate cu COVID-19, numarul fiind in creștere din 12 iunie. Abbott a impus…

- In aceasta inregistrare, vocea presedintelui american este suprapusa peste un montaj de fotografii si inregistrari video de dupa moartea lui Floyd. Moartea lui George Floyd, un barbat de culoare, la varsta de 46 de ani, intr-o arestare de catre patru politisti albi, la 25 mai, la Minneapolis, in Minnesota,…

- ​Doua românce, una din New York și cealalta din Philadelphia, povestesc pentru Hotnews cum se vad de la fața locului protestele din SUA împotriva uciderii afro-americanului George Floyd de catre un polițist alb. Moartea afro-americanului George Floyd, din Minneapolis, din ziua de…

- Departamentul american al Comertului a anuntat vineri ca a impus sanctiuni comerciale impotriva a noua entitati chineze, apreciind ca acestea s-au facut vinovate de complicitate la incalcarea drepturilor omului ale minoritatii uigure din China, noteaza AFP. Un institut stiintific din cadrul Ministerului…