Karla, tanara artista recent intrata in portofoliul Global Records, colaboreaza cu Monoir, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați producatori romani, și lanseaza primul ei single: „Lonely”. Dupa colaborari de success cu Gino Manzotti și Maxx (DJ Project), pentru cover-ul “Every Breath”, dar și cu proiectul Romanian House Mafia, unde și-a lasat amprenta pe remake-ul piesei “One Day”, Karla iși suprinde fanii cu prima sa lansare. Piesa “Lonely” a fost produsa și compusa de catre Cristian Tarcea, alaturi de Quick, iar pentru videoclip artiștii au lucrat cu Catalina Crișan, Mircea Vlad, Jimachez,…