- Karim Benzema (33 de ani), al cincilea in topul marcatorilor Ligii, a fost decisiv in ultimele trei meciuri, cu patru din cele șase goluri ale lui Real Madrid. Atacantul francez este și egalul lui Cristiano Ronaldo (36) de cand a plecat la Juventus. Real n-a avut nicio emoție in returul cu Atalanta…

- Karim Benzema (33 de ani) E™i Eder Militao (23) au fost incluE™i A®n lotul lui Real Madrid pentru meciul cu Atletico Madrid de duminicAƒ. Atacantul francez s-a recuperat la timp pentru a evolua A®n a€žEl Derbia€, duelul cu marea rivalAƒ din oraE™, Atletico Madrid. Benzema s-a antrenat alAƒturi de colegii…

- Echipa de fotbal Real Madrid, campioana en titre a Spaniei, a invins pe teren propriu, cu 2-0, formatia Getafe, intr-o partida restanta contand pentru prima etapa a sezonului din La Liga, disputata miercuri seara cu portile inchise, pe stadionul Alfredo Di Stefano. Atacantul francez Karim…

- Fundasul Sergio Ramos, capitanul lui Real Madrid, a fost principala noutate a antrenamentului desfasurat miercuri sub comanda antrenorului Zinedine Zidane in perspectiva meciului cu Huesca, programat sambata in La Liga, noteaza EFE, potrivit Agerpres. Tehnicianul francez, care si-a incheiat…

- Real Madrid a suferit o infrangere surprinzatoare pe teren propriu, sambata seara, fiind invinsa de Levante cu 2-1. Publicația Marca a titrat imediat dupa joc: „Temporal del Levante”, un joc de cuvinte, ce poate fi tradus ca „val de furtuna”, potrivit Mediafax. Fara antrenorul Zinedine Zidane…

- Atacantul sarb Luka Jovic a marcat doua goluri pentru Eintracht Frankfurt la revenirea sa de la Real Madrid, duminica, in meciul castigat cu 3-1 pe teren propriu, in fata formatiei Schalke 04, in etapa a 16-a a campionatului de fotbal al Germaniei. Jovic a reusit in 31 de minute pentru…

- Luka Jovic, 23 de ani, care a costat 63 de milioane de euro, va fi imprumutat de Real Madrid pana la vara la Eintracht Frankfurt. N-a reușit sa fie un backup pentru Karim Benzema, dezamagindu-l pe antrenorul Zinedine Zidane. Ce afacere proasta a incheiat Real cu Luka Jovic! Investiția de 63 de milioane…

- Real Madrid a inceput cu dreptul anul 2021 și s-a impus in primul meci, 2-0 cu Celta Vigo, in etapa a 17-a din La Liga. Fara capitanul Sergio Ramos, accidentat, Real Madrid a inceput in forța meciul și a deschis scorul inca din minutul 7, prin Lucas Vasquez. Atacantul spaniol a primit o centrare excelenta…