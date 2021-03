Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele algerian Abdelmadjid Tebboune a anuntat joi seara dizolvarea adunarii nationale si organizarea de alegeri anticipate, relateaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres. "Am decis sa dizolv Adunarea populara nationala si sa organizez alegeri pentru a construi o noua institutie", a declarat…

- Presedintele turkmen Gurbanguli Berdimuhamedov l-a numit pe fiul sau Serdar in functia de viceprim-ministru, punandu-l intr-o pozitie puternica pentru a-i succeda ca lider al tarii producatoare de gaze naturale din Asia Centrala, a relatat vineri presa locala, citata de Reuters. Berdimuhamedov,…

- Presedintele portughez Marcelo Rebelo de Sousa este favorit in scurtinul care are loc duminica si la care este estimat ca prezenta la urne va atinge un record negativ din cauza pandemiei, relateaza news.ro Portughezii isi aleg duminica presedintele, insa cei mai multi se tem ca mergand la…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a anuntat, vineri, primele alegeri parlamentare si prezidentiale in teritoriile palestiniene din ultimii 15 ani, care vor avea loc pe 22 mai si 31 iunie, intr-un efort de vindecare a diviziunilor interne de lunga durata, transmite Reuters.

- CHIȘINAU, 11 ian - Sputnik. Potrivit datelor preliminare ale organului electoral central din Kirgizstan, dupa numararea voturilor din 2425 de secții din totalul de 2476, Japarov are acumulate peste 1,1 milioane dintre sufragii. © Sputnik / Tabyldy KadyrbekovKirgizstan: Rezultatele alegerilor parlamentare…

- PNL a obtinut, in judetul Sibiu, 42,84% din voturile pentru Camera Deputatilor, fiind urmat de USR PLUS cu 20,22% si de PSD cu 13,90%, arata rezultatele numaratorii paralele realizate de Alianta USR PLUS. La Senat, rezultatele sunt similare: PNL - 42,93%, USR PLUS - 21,14%, PSD -13,90%.

- Presedintele PNL Bihor, Ilie Bolojan, a refuzat sa comenteze rezultatele exit poll, el afirmand ca va face "declaratii la obiect" dupa ce vor fi disponibile rezultatele partiale, in Oradea si in judet. Liderul PNL Bihor a facut o scurta declaratie de presa dupa ce s-au aflat raportarile pentru ora 19,30,…

- Alegeri parlamentare 2020. Presedintele PNL Arad, europarlamentarul Gheorghe Falca, si-a exprimat dreptul de a vota la sectia de votare organizata in incinta Liceului Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn” Arad. Presedintele PNL Arad a venit insotit de sotie si de fiica sa.