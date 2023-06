Stiri pe aceeasi tema

- Kargazstanul, fosta republica sovietica din Asia Centrala, aliata a Moscovei, este gata sa conlucreze Uniunea Europeana, care doreste sa se orienteze spre aceasta regiune unde influenta rusa este contestata, transmite France Presse, citat de Agerpres."Kargazstanul este pregatit sa lucreze mana in…

- Exporturile de diamante din Rusia vor fi oprite, anunțat Bruxelles și Londra.Uniunea Europeana face anunțul la puțin timp dupa cel al Marii Britanii. Londra a anunțat noi sanctiuni impotriva sectorului minier al Rusiei ce vizeaza importurile de aluminiu, diamante, cupru si nichel, in incercarea de a…

- Exista in istoria fiecarei națiuni, chiar in istoria continentelor sau a intregii umanitați zile astrale, zile de maxima importanța pentru ca in ele s-au savarșit acte simbolice de afirmare a drepturilor unor națiuni, acte cu caracter fondator pentru viitorul acelor națiuni și al cetațenilor acestora.…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va deplasa marti la Kiev pentru a se intalni cu presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat luni purtatorul sau de cuvant – transmite DPA, preluata de Agerpres. Cea de-a cincea vizita efectuata de Von der Leyen in Ucraina de cand Rusia…

- Exporturile de motorina ale Rusiei sunt pe cale sa atinga un nou record in aceasta luna, in pofida sanctiunilor adoptate de Uniunea Europeana, care au lipsit Rusia de cea mai importanta piata a sa de export, transmite Bloomberg, relateaza Agerpres.La data de 5 februarie anul curent a intrat in vigoare…

- Comunitatea agențiilor de informații a SUA crede ca indivizi care au legaturi cu serviciile secrete rusești planuiesc sa organizeze proteste in Republica Moldova pentru a incerca sa organizeze o insurecție „fabricata” impotriva guvernului de la Chișinau, cu scopul final de a vedea instalata acolo o…