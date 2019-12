Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a zburdat vreme de zece etape, adunand victorii pe linie, divizionara C Aerostar a inceput sa gafaie. Invinși la Suceava, de Foresta, in runda a 11-a, „aviatorii” au cazut și vinerea trecuta. De data aceasta pe teren propriu: 0-1 cu CSM Focșani. Acest din urma eșec a facut ca distanța fața de…

- 70 de concurenți a adunat in jurul meselor de șah ediția 2019 a „Cupei Municipiului Bacau”. Organizata de CS Regional de Șah Nord-Est in colaborare cu Primaria Bacau, competiția derulata la finalul saptamanii trecute, la Pensiunea „Margo” din localitatea Lilieci s-a bucurat de prezența șahiștilor profesioniști…

- Voluntariul a gazduit ultima competiție oficiala de karate din 2019: Campionatul Național pe Echipe. La intrecerea derulata sambata trecuta, CS Știința Bacau a participat cu șapte echipe, obținand cinci medalii, dupa cum urmeaza: Locul 1- kata echipe tineret masculin: Leonard Juncu, Marius Udrea, Vlad…

- Final… inspirat Ultimul enunt din textul precedent („Lunea… limbii latine”), „In aceasta scoala se preda, la clasa a VII-a, limba latina”, este inspirat din proiectul Asociatiei Generale a Invatatorilor din Romania – filiala Republicii Moldova din anul 2016. Colegii de peste Prut au imaginat un complex…

- Podul de peste raul Trotuș este vital pentru Municipiul Onești și locuitorii sai. Fara pod un oraș intreg ar fi rupt de Bacau. “De aceea, proiectul de reabilitare și modernizare a acestui obiectiv a constituit o prioritate pentru Guvern, care a finanțat lucrarile de modernizare prin programul PNDL”,…

- Intre activitațile Festivalului Concurs National de Creatie Literara „Avangarda XXII”, peste care recent s-a tras (in aplauze) cortina, a impresionat și dezbaterea „Efectele culturii stradale in societate”, propusa de managerul manifestarii, poetul Victor Munteanu. Critici literari, universitari și…

- Handbaliștii de la CSM Bacau au inceput Liga Zimbrilor cu victorii pe linie. Startul in forța ii poziționeaza pe treapta a treia a podiumului, la egalitate de puncte cu primele doua clasate, Potaissa Turda și CSM Focșani 2007. „CSMeii” spera sa-și continue seria și in runda a patra, in care vor primi…

- Turneul și podiumul pentru grupa de varsta 2010 a celor de la AS FAV Kids Bacau. Dupa ce in urma cu doua saptamani s-a clasat pe locul secund la „Cupa Inizio” de la Focșani, unde a pierdut finala la penalty-uri, echipa antrenata de Claudiu Filip și Vasile Ferica a avut o noua prestație de… argint. […]…