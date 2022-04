Stiri pe aceeasi tema

- ARTE MARȚIALE Felicitari! Suntem mandri de voi! O medalie de ARGINT și una de BRONZ caștigate la Campionatul European desfașurat la Subotica in Serbia. Campionatul European de karate SKDUN s-a desfașurat in perioada 1-3 aprilie la Subotica in Serbia. La start s-au aliniat aproximativ 700 de sportivi…

- Weekendul trecut, localitatea Subotica din Serbia a fost gazda Campionatului European de karate SKDUN și Cupa Europei pentru Kohai (incepatoiri pana la centura albastra inclusiv). Cele doua competiții au reunit peste 700 de karateka din 18 țari. CS „Dan Botezatu” Bacau s-a prezentat cu patru sportivi,…

- Rezultat important pentru judoka SCM Bacau Vadim Șova. La finalul saptamanii trecute, sportivul antrenat de Dorin Cruceanu a cucerit medalia de argint la 66 kg U21 in cadrul International Grand Prix Alpe Adria desfașurat in Italia, la Lignano. Reușita lui Vadim este cu atat mai notabila cu cat la categoria…

- Luni a fost programata prima din cele șase etape ale play-out-ului Diviziei A1 la volei feminin. In ambele meciuri gazdele au avut caștig de cauza. Știința Bacau s-a impus cu 3-0 (14, 15, 20) in fața „lanternei roșii”U NTT Data Cluj, in timp ce Dacia Mioveni a trecut cu 3-1 (18, 16, -15, 15) de […]…

- A fost decis lotul național al Romaniei de karate pentru Campionatul European SKDIUN din Serbia. Configurarea lotului s-a facut in baza unui proces de selecție derulat pe 5 martie și care a premiat primii doi karateka pe fiecare categorie de varsta și greutate. Știința Bacau antrenata de Adrian Loghin…

- Cresc de la un an la celalalt. Anul acesta, la Campionatul Național SKDUN derulat recent, la Voluntari și care a reunit in jur de 600 de sportivi de la 40 de cluburi, karateka legitimați la SCM Bacau au depașit planul, ajungand la 42 de medalii. Bilanțul sportivilor pregatiți de cuplul de antrenori…

- Cu o zi inainte de inceperea returului Diviziei A1 la volei feminin, Știința Bacau și-a completat lotul cu o tragatoare secunda din Serbia. Achiziția poarta numele Marijei Skoric, o voleiballista care va implini 23 de ani pe data de 7 iulie. Skoric a evoluat in ultimul sezon la formația din țara natala,…