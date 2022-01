Incendiu in judetul Tulcea! (GALERIE FOTO+VIDEO)

Un incendiu de vegetatie uscata si stuf a izbucnit sambata dupa amiaza in zona localitatii Sulina.In plina iarna, mai mult stuf din zona localitatii Sulina a fost inghitit de flacari.Asa cum se poate vedea in imagini, flacarile sunt mari. Nu se cunoaste deocamdata cauza producerii incendiului. Tot in aceasta… [citeste mai departe]