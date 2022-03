Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedinta americana Kamala Harris lauda joi poporul polonez pentru ca a primit peste un milion de refugati de la invadarea Ucranei de catre Rusia, la 24 februarie, relateaza The Asscociated Press. Harris a facut aceste declaratii in cadrul unei intalniri cu premierul polonez Mateusz Morawiecki,…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Olaf Scholz, i-au cerut, joi, presedintelui rus, Vladimir Putin, intr-o convorbire la telefon, un armistitiu ”imediat” in Ucraina, relateaza The Associated Press. Orice solutie in Ucraina este necesar sa fie negociata intre Rusia si Ucraina,…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat, luni, despre declaratia comuna a Parlamentului, ca va include si elemente din sanctiunile impuse la nivelul Uniunii Europene și a precizat ca trebuie sa existe un blocaj total pe teritoriul Romaniei a firmelor rusesti. Presedintele PSD a afirmat, la sediul…

- Parlamentul din Ucraina a votat, cu puțin timp in urma, decretarea starii de razboi pe intreg teritoriul țarii. Executivul ucrainean a votat, in unanimitate, cu 299 de voturi, decretarea starii de razboi pe intreg teritoriul țarii. Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, joi dimineața, in jur de…

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca presedintele rus, Vladimir Putin, a luat decizia ca Rusia sa invadeze Ucraina in cateva zile si ca, in acelasi timp, capitala Kiev va fi si ea atacata. Biden a precizat, insa, ca Rusia inca poate alege calea diplomatiei. ”In acest moment, sunt convins ca…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a convocat pentru vineri o teleconferința cu liderii Romaniei, Poloniei și ai altor țari din Uniunea Europeana și NATO, relateaza The Guardian, care citeaza o sursa de la Casa Alba. „Președintele Biden va vorbi dupa-amiaza cu liderii transatlantici despre acumularea…

- Dupa discuțiile care au dura 6 ore, intre președinții Franței și Rusiei, de luni dupa-amiaza, cei doi șefi de stat au avut o conferința de presa in care au explicat opțiunile fiecaruia. Intrebat de ziariștii francezi ce va face Rusia in cazul in care Ucraina ar deveni membru NATO, Vladimir Putin a raspuns…

- Președintele american Joe Biden a declarat, marți, ca ar putea exista mișcari de trupe americane in Europa de Est in „perioada apropiata” și ca va lua in considerare sancțiuni personale impotriva președintelui rus Vladimir Putin daca Rusia invadeaza Ucraina, relateaza abcnews.com. Declarația vine in…