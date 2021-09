Stiri pe aceeasi tema

- „Certified Lover Boy” al cantaretului canadian Drake s-a clasat, pentru a treia saptamana consecutiv, pe primul loc in topul american al albumelor Billboard 200, informeaza News.ro. Albumul a fost vandut in SUA in 171.000 de unitati, in saptamana incheiata pe 23 septembrie, potrivit MRC Data,…

- J Balvin a lansat al șaselea album de studio, Jose. Numit dupa numele legal al artistului, Jose cuprinde cel mai personal efort al lui Balvin pana in prezent și il vede mergand mai in profunzime, din punct de vedere muzical. J Balvin aterizeaza, de asemenea, pe locul 31 in Latin Airplay, avand recordul…

- Experții in marketing au acum opțiunea sa iși adapteze imaginile pentru social media in spațiul lor de lucru virtual Pentru a raspunde nevoilor tot mai diverse pentru echipele de marketing care utilizeaza platforma Planable pentru colaborare, compania a lansat noi funcționalitați speciale de editare…

- Editura Nemira lanseaza prima selectie de audiobook-uri in limba romana disponibile exclusiv in platforma digitala Echo, care poate fi accesata din aplicatia de mobil sau tableta, potrivit news.ro. Nemira aniverseaza anul acesta 30 de ani de la infiintare, timp in care a adus zeci de mii de…

- Carla’s Dreams, INNA, Irina Rimes și The Motans, patru dintre cei mai apreciați si indragiți artiști romani lanseaza single-ul „AICI”, o colaborare care-i va surprinde placut pe fanii acestora. Piesa, care are un mesaj pe cat de sensibil, pe atat de profund, vorbește despre importanța familiei și a…

- Dupa ce ne-a surprins odata cu lansarea primului single al sau cu versuri in limba romana, Bella Santiago schimba ritmul și prezinta publicului o piesa cu versuri caliente: „Ay Guapito”. Compus de catre Bella Santiago și Marius Moga, impreuna cu Mark Azekko și Cristian Tarcea, „Ay Guapito” este un…

- ALVARO SOLER revine dupa un an si jumatate cu MAGIA. Albumul urmeaza single-ul omonim, care a fost lansat in martie și are peste 50 milioane de ascultari pe platformele de streaming. “Pentru MAGIA nu numai ca am scris mai multe melodii decat oricand, dar am avut și timp sa le produc eu insumi, ceea…

- ANA lanseaza prima sa piesa semnata la Global Records – “B.A.M„. Melodia exprima libertate și reda o atmosfera placuta de vara, iar timbrul unic al tinerei artiste da o nota memorabilia piesei. Piesa a fost compusa de Andrei Tostogan, Radu Parvulescu, Ana-Maria Lazar și Alex Pelin, scrisa de Ana-Maria…