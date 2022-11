„Indemn toți musulmanii, toți cecenii, de ce stați? Don, de ce stați? Haideți, adunați-va, formați batalioane! Fiecare mama, fiecare tata trebuie sa iși dea fiul și sa apere interesele creștinilor și musulmanilor.Acest razboi este sfant, don și eu visez sa mor in acest razboi. Eu mor și vreau ca și copiii mei sa moara in acest razboi sfant”, a spus Ramzan Kadirov. Kadyrov again has an aggravation of his mental disordersThis time Don Don calls on all Muslims and Caucasians, to go to a "holy war". Don added that he "dreams of dying in this war, so that his children will die in this war too."Can…