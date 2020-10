Kaavan, elefantul singuratic ale carui conditii precare de viata din Pakistan au impresionat o lume intreaga, va fi relocat la un sanctuar cambodgian in noiembrie, a anuntat luni organizatia pentru protectia animalelor Four Paws, potrivit DPA. Kaavan urmeaza sa fie mutat in sanctuarul cambodgian pana la sfarsitul lunii viitoare. Aranjamentele de calatorie includ punerea la dispozitie a unei aeronave adecvate, in contextul in care cusca de transport a acestuia, in curs de construire, cantareste peste 5 tone si are o inaltime de 3 metri, a precizat Four Paws, aflata la originea transferului. Veterinarii…