- Numarul de imbolnaviri cu coronavirus a ajuns, luni, 13 aprilie 2020, in Alba, la 110, fata de 109 raportate duminica. Un caz in plus testat pozitiv in ultimele 24 de ore trebuie raportat la 48 de probe lucrate in laboratorul DSP Alba.

- Un preot ortodox de 40 de ani din comuna Ilva Mica, județul Bistrița, a fost confirmat pozitiv la testul pentru Covid 19. Parintele, internat de patru zile la Spitalul Județean, slujise pe 1 aprilie la inmormantarea lui Valentin Cioncan, batranul care a decedat dupa ce a fost externat, iar ulterior…

- ​Kenny Dalglish, legenda a clubului Liverpool, a fost testat pozitiv cu coronavirus si este în spital, a anuntat familia fostului fotbalist si tehnician.Dalglish a fost internat miercuri, pentru o infectie care necesita tratament intravenos.Fostul jucator, acum în vârsta…

- Belarusii nu au nicio frica fata de coronavirus! Presedintele tarii, Aleksandr Lukașenko, joaca hochei si crede ca nu exista motive pentru a intra in panica. Liderul de la Minsk le-a recomandat cetatenilor sa faca sauna, sa bea bauturi alcoolice si sa mearga la munca.

- Internationalul francez Blaise Matuidi a fost testat pozitiv la coronavirus, insa jucatorul de la Juventus si-a linistit fanii intr-un mesaj pe retelele de socializare, subliniind ca este optimist si are un moral bun.

- Clubul Troyes, locul 4 în Ligue 2, a anunțat vineri ca un jucator din cadrul echipei a fost testat pozitiv la COVID-19. Acesta este primul caz înregistrat în rândul fotbaliștilor profesioniști din Franța. "Un jucator din echipa profesionista și unul din centrul de…

- 0374.456.420 este numarul Helpline Anti Anxietate gratuit, deschis 24/7. DepreHUB, primul hub anti-depresie din Romania, deschide o linie telefonica anti-anxietate, in contextul raspandirii infecției cu Coronavirus COVID-19 la nivel național și al starii de ingrijorare generata in randul populației.…

- Primul roman infectat cu coronavirus s-a vindecat, tanarul din Gorj urmand a fi externat, anunța Ministerul Sanatații. Familia barbatului ramane in continuare in izolare la domiciliu pana la implinirea perioadei de incubație a virusului, de 14 zile, informeaza adevarul.ro.