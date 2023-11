Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sportiv paralimpic sud-african Oscar Pistorius, incarcerat in 2014 pentru uciderea iubitei sale Reeva Steenkamp, va fi eliberat condiționat din inchisoare.El și-a impușcat partenera de mai multe ori prin ușa unei bai de Ziua Indragostiților in 2014, susținand mai tarziu ca a confundat-o cu un…

- Sute de demonstranti au iesit pe strazile capitalei Georgiei, Tbilisi, in formeaza Rador Radio Romania.Aceștia cer eliberarea din inchisoare a fostului presedinte Mihail Saakasvili, care a fost liderul asa-numitei "revolutii a trandafirilor" si este considerat liderul care a instaurat democratia…

- Guvernul israelian și Hamas au convenit asupra unui armistițiu de 4 zile in Fașia Gaza, timp in care vor fi eliberați 50 de ostatici deținuți de palestinieni și 150 de prizonieri palestinieni din Israel. Cotidianul Times of Israel scrie ca guvernul a anunțat o prelungire cu o zi a acordului de incetare…

- Guvernul israelian a aprobat miercuri dimineata un acord ce prevede eliberarea a 50 de ostatici detinuti de Hamas in schimbul eliberarii unor prizonieri palestinieni si a unui armistitiu in Fasia Gaza, potrivit unui comunicat oficial, transmite AFP, citata de Agerpres. „Guvernul a aprobat orientarile…

- Danny Drinkwater, campion in Premier League cu Leicester City, și-a anunțat retragerea la varsta de 33 de ani. Mijlocașul englez s-a transferat de la Leicester la Chelsea in 2017 in schimbul sumei de 35 de milioane de lire sterline, dar din acel moment cariera lui a luat o intorsatura nefavorabila.…