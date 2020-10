Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Superior de Justitie din Madrid (TSJM) a respins joi restrictiile antiepidemice impotriva COVID-19 prin care incepand de vinerea trecuta locuitorii capitalei spaniole si din noua orase limitrofe nu mai pot parasi aceste localitati, relateaza agentiile AFP si EFE.Aceasta decizie…

- Pe fondul creșterii numarului de cazuri, Spania recurge la masuri drastice pentru a stopa transmiterea coronavirusului. Autoritațile din Madrid, una dintre cele mai afectate zone, au decis impunerea carantinei pentru locuitorii capitalei și ai altor noua orașe limitrofe. Restricția privind lockdown-ul…

- Tribunalul Superior de Justitie din Madrid (TSJM) a respins joi restrictiile antiepidemice impotriva COVID-19 prin care incepand de vinerea trecuta locuitorii capitalei spaniole si din noua orase limitrofe nu mai pot parasi aceste localitati, relateaza agentiile AFP si EFE, potrivit Agerpres.Aceasta…

- Noile restrictii, care intra in vigoare vineri la ora locala 22:00 (20:00 GMT), nu sunt la fel de stricte cum au fost cele instituite in luna martie, cand spaniolii nu-si mai puteau parasi locuintele decat in cateva situatii bine precizate. Guvernul spaniol anuntase de joi extinderea la nivelul intregii…

- Fostul rege spaniol, Juan Carlos, banuit de fapte de coruptie, a decis sa paraseasca Spania, a anuntat luni Casa Regala de la Madrid, transmite agentia EFE. Regele emerit al Spaniei, Juan Carlos I, a comunicat fiului sau, regele Felipe al VI-lea, cu privire la ''decizia chibzuita'' de…

- Cei noua lideri separatisti catalani condamnati la inchisoare cu privire la secesiunea esuata din 2017 au iesit vineri din detentie in cadrul unui regim de semilibertate care le permite sa petreaca weekendurile acasa, au declarat surse din cadrul Guvernului catalan pentru AFP, noteaza news.ro.”Ei…

- Ziarul Unirea Dosarul „10 august”, CLASAT parțial de procurorii DIICOT: Foștii șefi ai Jandarmeriei, scoși de sub urmarire Dosarul „10 august” a fost clasat de DIICOT. Procurorii anunța declinarea unei parți din ancheta in favoarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia…

- Justitia spaniola a suspendat luni reintrarea in izolare la domiciliu a locuitorilor unei zone de langa Lerida, cel mai mare oras din vestul Cataloniei, ordonata duminica de autoritatile regionale din cauza unei recrudescente a cazurilor de contaminare cu SARS-CoV-2, informeaza AFP.