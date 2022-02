Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura sarba a stabilit ca testele PCR prezentate de Novak Djokovici pentru a participa la Australian Open, la inceputul lunii ianuarie, au fost valide, informeaza AFP, potrivit news.ro. Rezultatele testelor PCR prezentate de numarul 1 mondial Novak Djokovici pentru a obtine o derogare…

- Novak Djokovic (34 de ani, locul 1 ATP) nu a participat la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, deoarece nu i s-a permis șederea in țara fara sa fie vaccinat. Franța a anunțat ca nu va primi jucatori de tenis nevaccinați la Roland Garros. Liderul ATP se gandește sa se vaccineze, conform…

- Liderul mondial Novak Djokovic va acționa in judecata Guvernul Australiei, dupa ce a fost subiectul unui scandal fara precedent in lumea tenisului. Sarbul a fost expulzat recent din țara de la antipozi, dupa ce nu a prezentat dovada ca s-a vaccinat impotriva Covid. Chiar daca judecatorii din Australia l-au…

- ​Fosta jucatoare de tenis Martina Navratilova, cu 18 titluri la simplu si 41 la dublu în turneele de Grand Slam, a admis ca îl admira pe Novak Djokovic, liderul ATP, dar nu poate sustine decizia lui de a nu se vaccina, transmite EFE.Jucatoarea de origine cehoslovaca a vorbit la emisiunea…

- Principalul argument folosit de Novak Djokovic pentru obține o scutire și a putea participa la Australian Open, deși nu este vaccinat, este faptul ca a fost infectat cu Covid-19 in a doua jumatatea a lunii decembrie. Publicația germana der Spiegel afirma insa ca testele efectuate de sportivul sarb prezinta…

- Germanul Boris Becker, de 6 ori campion de Grand Slam și fost antrenor al lui Novak Djokovic, a vorbit astazi cu sarbul. Novak Djokovic e liber, deocamdata, dar statul federal australian poate sa-l trimita inapoi in Serbia. Mai ales daca se dovedește ca sarbul lider ATP a mințit cand a sosit la Antipozi;De…

- Prins in mijlocul scandalului al inceputului de an, Novak Djokovic, liderul mondial din ATP, e amenințat de o masura ce i-ar putea afecta ultimii ani ai carierei, noteaza GSP.ro. Pana cand contestația depusa de sarb in instanța se va soluționa, Djokovic, 34 de ani, a aflat ca e in pericol…

- Telenovela a luat sfârșit, iar Novak Djokovic va fi prezent la Australian Open. Liderul mondial a primit o scutire medicala și va putea juca la primul Grand Slam al anului.La puțin timp dupa aflarea veștii ca Djokerul se va afla la Melbourne acolo unde va încerca sa mai stabileasca un…