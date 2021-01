Justiția rusă a respins apelul lui Navalnîi și a decis ca opozantul să rămână în închisoare O instanța din Rusia a decis joi ca opozantul Alexei Navalnîi sa fie meținut în închisoare și a respins apelul facut de cunoscutul critic al Kremlinului la adresa reținerii sale, transmite Reuters.



Navalnîi a fost arestat pentru 30 de zile pe 18 ianuarie pentru ca ar fi încalcat termenii eliberarii condiționate, lucru pe care el în neaga.



Adresându-se, prin transmisie video, judecatorului care prezida completul, Navalnîi a cerut sa fie eliberat și a spus ca este vorba de acuzații absurde, inventate de autoritațile ruse din motive… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia rusa a retinut-o sambata pe Iulia Navalniia - sotia principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, aflat in detentie - la un protest care are loc la Moscova, dupa cum a anuntat chiar ea pe contul ei de Instagram, dintr-o duba a politiei, transmite Reuters. "Scuzati calitatea proasta…

- Cateva mii de manifestanti - 4.000, potrivit Ministerului de Interne rus, cel putin 10.000, potrivit estimarilor Reuters - au sfidat interdictia autoritatilor de a se reuni si s-au strans la Moscova pentru a-si manifesta sprijinul fata de principalul oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii.…

- Alexei Navalnii, principalul opozant al presedintelui rus Vladimir Putin, se afla incarcerat in acest moment intr-una dintre cele mai renumite inchisori ale Moscovei: „Tacerea Marinarului”, controlata de serviciile secrete rusesi si un loc in care au fost inchisi, de-a lungul vremii, o serie de detinuti…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, cea mai importanta voce critica la adresa Kremlinului din tabara opozitiei ruse, retinut duminica la intoarcerea sa in Rusia din Germania, unde timp de cinci luni a primit ingrijiri medicale dupa otravirea sa in vara cu agent neurotoxic noviciok, este detinut in prezent,…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a cerut autoritatilor ruse sa il elibereze imediat pe dizidentul Alexei Navalnii, potrivit Reuters. Navalnii a fost retinut duminica seara, la punctul de control al pasapoartelor de pe aeroportul Seremetievo din Moscova. Desi stia ca ar putea fi arestat…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, o voce critica la adresa Kremlinului, figureaza pe o lista nationala a persoanelor date in urmarire pentru o presupusa incalcare a conditiilor unei pedepse de inchisoare cu suspendare si risca sa fie incarcerat trei ani si cinci luni dupa revenirea sa in Rusia in acest…

- Serviciile penitenciare ruse FSIN au anunțat joi ca intenționeaza sa-l aresteze pe opozantul Aleksei Navalnii in cazul in care acesta se intoarce in Rusia, acuzandu-l de incalcarea unei pedepse la inchisoare cu suspendare, informeaza News.ro, care citeaza AFP. ”Serviciul federal al inchisorilor ruse…

- Autoritatile din Belarus au arestat, duminica, aproximativ 100 de protestatari participanti la marsul saptamanal de la Minsk, a afirmat un reprezentant al Ministerului de Interne, intr-un comunicat, transmite Reuters, potrivit news.ro.In Belarus, o tara cu 9,5 milioane de locuitori, pe care Rusia…