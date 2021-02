Stiri pe aceeasi tema

- Trei islamisti acuzati ca planuiau sa comita un atac terorist la Paris au fost condamnati, miercuri, la pedepse cuprinse intre 22 si 30 de ani de inchisoare, informeaza cotidianul La Voix du Nord, potrivit Mediafax.

- Colette Maze, o pianista franceza in varsta de 106 ani, va lansa un nou album de studio - al saselea din discografia sa - in luna aprilie, informeaza Reuters. Colette Maze a inceput sa cante la pian de la varsta de patru ani, pentru ca dorea sa gaseasca in muzica acea caldura sufleteasca ce absenta…

- Directorul Colegiului Medical al Spitalelor din Paris a indemnat guvernul francez sa inchida din nou scolile, pentru a contracara raspandirea unei variante a coronavirusului, identificata initial in Marea Britanie.

- Economia franceza a inregistrat o recesiune semnificativa in 2020 ca urmare a efectului pandemiei Covid-19, care a provocat o scadere a Produsului Intern Brut cu 8,3%, potrivit unei estimari preliminare publicate vineri de Institutul National de Statistica din Franta (Insee), informeaza AFP, transmite…

- O instanța franceza i-a gasit miercuri vinovați pe cei 14 complici ai teroriștilor islamiști care au atacat în ianuarie 2015 birourile revistei de satira Charlie Hebdo și un supermarket evreiesc din Paris, anunța Reuters.Printre cei 14 se numara și Hayat Boumeddiene, fosta partenera a…

- Pedepse importante date de judecatori in cazul membrilor unui clan din localitatea Pacureți, județul Iasi, care si-au trimis copiii sa fure la metroul din Paris in timpul campionatului european de fotbal din 2016. Aceștia au primit pedepse care totalizeaza 60 de ani de inchisoare. In Franța, minorii…