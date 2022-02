Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a anuntat marti ca a incetat procedura in derulare privind mina de carbune de la Turow, din Polonia, dupa un acord convenit la 3 februarie intre Varșovia si Praga, relateaza AFP. CJUE a emis pe 4 februarie un ”ordin de radiere” a acestui caz ”in urma unui…

- Polonia si Republica Ceha au semnat marti un acord ce pune capat disputei privind mina de lignit de la Turow, mina care i-a creat Varsoviei un conflict in plus cu Bruxellesul dupa ce Curtea de Justitie a UE (CJUE) a cerut Poloniei sa plateasca o ''amenda'' de o jumatate de milion de euro pe zi pentru…

- Premierii ceh și polonez s-au întâlnit joi la Praga pentru a pune capat unei dispute de lunga durata privind mina de carbune cu cariera deschisa Turow, situata de partea poloneza a frontierei, o disputa care a ajuns în fața instanțelor Uniunii Europene, transmite Reuters. Un…

- Comisia Europeana a trimis Poloniei o scrisoare cu factura de platit intrucat aceasta nu a renuntat la camera disciplinara pentru judecatori in pofida unei decizii a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), potrivit careia respectivul regim incalca independenta sistemului judiciar, transmite…

- Am abordat astazi o tema legata de finantarile la nivel regional in urma lecturarii unui articol - Comisia Europeana aproba harta ajutoarelor regionale pentru Romania aferente perioadei 2022-2027, aparut pe 20 decembrie 2021 in mai multe surse media. Ce am aflat? Ca strategia de dezvoltare regionala…

- ”Acest regim a fost adoptat pe o baza juridica adecvata. El este compatibil (cu tratatele) si respecta princpiul securitatii juridice”, anunta avocatul general, ale carui concluzii nu sunt obligatorii la CJUE, dar care sunt urmate de obicei de Curte cu sedul la Luxemburg. O hotarare definitiva urmeaza…

