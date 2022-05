Justin Trudeau: „Vladimir Putin este responsabil de crime de război” „Este clar ca Vladimir Putin este responsabil pentru aceste odioase crime de razboi”, a declarat Justin Trudeau intr-o conferinta de presa comuna cu presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski."Va trebui sa dea socoteala", a adaugat el, la cateva momente dupa o ce urmarit o reuniune a G7 impreuna cu seful statului ucrainean.Mai devreme, Justin Trudeau s-a deplasat la Irpin, la periferia Kievului, oras devastat de luptele intense dintre armatele ucraineana si rusa, inainte de ocuparea sa in martie de catre rusi, a anuntat primarul orasului."Am fost martor al brutalitatii razboiului ilegal purtat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

