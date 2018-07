Stiri pe aceeasi tema

- Premierul canadian Justin Trudeau va efectua o vizita in Letonia in 9 si 10 iulie, inainte de a participa la summitul NATO, preconizat pentru 11-12 iulie la Bruxelles, a anuntat marti serviciul sau de presa, citat de France Presse, informeaza Agerpres.In plus la intalnirile pe care le va avea…

- Ideea a fost deja evocata de presedintele american Donald Trump in cadrul unei intalniri cu responsabilii sai militari. Aceasta a provocat ingrijorarea tarilor europene membre ale NATO, care nu stiu daca liderul de la Casa Alba o ia in calcul serios sau daca doreste sa puna presiune inaintea summitului…

- Premierul canadian Justin Trudeau a declarat, dupa ce a fost intrebat de un parlamentar conservator daca ia in considerare reintroducerea vizelor pentru romani, avand in vedere activitatea criminala a unor grupuri, ca se va asigura ca nimeni nu va abuza de politica abordata de Canada privind imigratia,…

- Presedintele american Donald Trump l-a amenintat pe premierul japonez Shinzo Abe ca-i va trimite 25 de milioane de mexicani, acesta fiind unul dintr-o serie de mesaje bizare care i-au socat pe ceilalti lideri la summitul G7, tensionat, de saptamana trecuta din Canada, relateaza sambata agentia APP,…

- Alianta Nord-Atlantica nu va apara israelul in cazul unui atac din partea Iranului, inamicul sau jurat, declara secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, relateaza The Associated Press potrivit News.ro . Israelul este un partener, dar nu un membru, iar ”garantarea securotatii” de catre NATO se aplica…

- Premierul canadian Justin Trudeau a anuntat miercuri ca va prezenta scuze oficiale in Parlament pentru refuzul Canadei de a primi in 1939 sute de evrei germani care incercau sa fuga de regimul nazist, relateaza AFP. La 13 mai 1939, cu cateva luni inainte de declansarea celui de-Al Doilea…