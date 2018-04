Stiri pe aceeasi tema

- Lumea cinematografiei este mai saraca. Actorul britanic Alex Beckett s-a stins din viața la varsta de 36 de ani. Vestea a fost confirmata de agentul sau, Gavin Denton-Jones. "Sunt foarte triști de pierderea lui Alex, un om minunat și un actor talentat.

- Duminica, 11 martie a.c., in jurul orei 10.00, un echipaj de jandarmerie din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta Detasamentul 8 Cernavoda a depistat in zona strazii Independentei din Cernavoda, un barbat care tragea cu arcul intr o tinta confectionata artizanal, folosind sageti cu…

- Acum doua saptamani ne-a luat prin surprindere cu anunțul divorțului. Acum pare ca fiecare dintre cei doi și-a gasit liniștea și ca-și traiește viața fara existența celuilalt in ea. Aniston, de exemplu, s-a ”refugiat” in brațele prietenilor ei, iar Justin in cauze umanitare. Aniston nu mai poarta verigheta…

- Anuntul despartirii dintre Jennifer Aniston si Justin Theroux a fost o grea incercare pentru acest cuplu, dar a dat totodata frau liber imaginatiei celor care cred ca actrita s-ar putea impaca cu fostul ei sot Brad Pitt, care este la randul sau liber, relateaza online ziarul spaniol ABC. …

- Cum arata casa lui Jennifer Aniston. Are cea mai spectaculoasa terasa din Hollywood? Jennifer Aniston locuieste intr-o vila superba situata in exclusivistul cartier Bel Air din Los Angeles. Actrita a investit milioane buna in aceasta locuinta care a fost prezentata in cateva fotografii incluse in revista…

- Din momentul in care Internetul și-a facut loc in viața noastra de zi cu zi, cumparaturile s-au mutat pe online, inregistrand o tendința de urcare constanta. Cu un singur click, oamenii pot achiziționa orice tip de produse, din orice colț al lumii, la prețuri variate. Deschiderea unui magazin online…

- Este una dintre cele mai puternice și cunoscute actrițe de la Hollywood, dar pana la 53 de ani nu a reușit sa dea naștere unui copil. Casatorita cu vedeta TV Jesse James timp de 5 ani, din 2005 pana in 2010 și intr-o relație frumoasa cu fotograful Bryan Randall inceputa in 2015, actrița nu a experimentat…