Jurnalistii de la televiziunea de stat din Budapesta recunosc ca au intretinut o atmosfera de teama pentru a-l ajuta pe Orban sa castige alegerile

- Jurnalisti ai Televiziunii Maghiare au dezvaluit ca posturile acesteia au difuzat stiri in sprijinul guvernului, unele dintre acestea false, instaland o „atmosfera de teama” anti-migranti, inainte de victoria in alegeri a prim-ministrului Viktor Orban, scrie The Guardian.

- Premierul Ungariei, nationalistul Viktor Orban, iesit intarit dupa ce a obtinut o victorie zdrobitoare in alegerile legislative de duminica, a avertizat luni Uniunea Europeana ca "lucrurile nu mai pot continua asa". "Nu ne infruntam cu Europa. Vrem o Uniune Europeana de succes si puternica,…

- "Nu ne infruntam cu Europa. Vrem o Uniune Europeana de succes si puternica, dar pentru aceasta trebuie ca toti sa putem spune ceea ce ne deranjeaza", a declarat Orban la televiziunea Echo Tv. Pentru seful guvernului de la Budapesta, rezultatul de duminica, in care partidul sau, Fidesz (conservator),…

- Viktor Orban si coalitia sa Fidesz-KDNP au castigat alegerile generale de duminica si si-au asigurat o majoritatea constitutionala de doua treimi in parlament. Viktor Orban va incepe astfel un al treilea mandat consecutiv de premier, care ar putea dura pana in 2022.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, l-a felicitat pe premierul Ungariei, Viktor Orban, pentru victoria la parlamentarele de la Budapesta, obtinuta de partidul prim-ministrului ungar, Fidesz.

- Liderii principalelor partide din Ungaria invinse de Fidesz in alegerile parlamentare si-au dat demisia, din cauza rezultatului slab obtinut. Este vorba despre conducerea Partidului Socialist, care abia a reusit sa obtina 10% din voturi, precum si de liderul Jobbik, desi partidul nationalist a reusit…

- Partidul aflat la putere in Ungaria, Fidesz, a suferit o infrangere surprinzatoare in cadrul unor alegeri speciale in orasul Hodmezovasarhely. Rezultatul negativ vine chiar cu cateva saptamani inaintea alegerilor parlamentare, scrie The Guardian conform News.ro . viktor Orban va candida din partea Fidesz…

- Victoria unui candidat independent sustinut de Opozitie in oraselul ungar Hodmezovasarhely, in defavoarea partidului de guvernare Fidesz, cu doar cateva saptamani inainte de alegerile parlamentare, ar putea clatina serios majoritatea de care dispune Viktor Orban in sondajele pre-electorale.…