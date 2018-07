Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Myanmar i-a pus sub acuzare, luni, pe doi jurnalisti ai agentiei de presa britanice Reuters pentru obtinerea de documente de stat secrete, dupa sase luni de audieri preliminare in acest caz, transmit agentiile de presa internationale, conform agerpres.ro. Judecatorul Ye Lwin…

- Mai multe fotografii arata cicatricile pe care o mama de etnie Rohingya (un grup etnic de religie musulmana, care vorbește limba rohingya, in Myanmar) le are dupa ce 6 soldați birmanezi i-au ucis fiul in varsta de șase ani, apoi au violat-o. Femeia, care a fost identificata doar cu inițiala ”M.” a descoperit…

- O instanta administrativa elena a acordat azil joi unui militar turc care a fugit in Grecia impreuna cu alti sapte ofiteri dupa lovitura de stat esuata impotriva presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan in iulie 2016, au informat surse judiciare, relateaza Reuters si dpa. "Acesta este cel de-al treilea…

- Avocatii lui Paul Manafort, fostul director al echipei de campanie a presedintelui SUA Donald Trump, au anuntat ca acesta va face apel impotriva deciziei de arestare, urmand ca procesul penal al acestuia sa aiba loc la Washington, in toamna, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Superstarul Cristiano Ronaldo a ajuns la o intelegere cu autoritatile spaniole intr-un caz de evaziune fiscal in care acesta este acuzat ca nu ar fi platit taxe in valoare totala de 17,1 milioane de dolari in perioada 2011-2014, potrivit Fortune, care ii citeaza pe spaniolii de la El Mundo.…

- Cine sunt arbitrii de la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018. Pot abandona jocurile in cazuri de ”discriminare persistenta din tribune”. FIFA a reiterat faptul ca arbitrii au puterea de a pune capat meciurilor de la Cupa Mondiala de fotbal 2018 din Rusia, in cazurile de discriminare persistenta…

- Companii majore de mass-media din SUA, printre care Los Angeles Times si Chicago Tribune, au fost nevoite sa-si inchida website-urile in anumite parti ale Europei, in urma regulilor stricte impuse de noul regulament european de protectie a datelor personale, GDPR, relateaza Reuters. General…

- Avocatii care il reprezinta pe fostul lider politic al sarbilor din Bosnia, Radovan Karadzic, au facut apel luni la retragerea sentintei de 40 de ani de inchisoare, sub acuzatii de genocid, si au cerut deschiderea unui nou proces, relateaza site-ul agentiei Reuters.