Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista rusa Marina Ovsiannikova, care a ajuns cunoscuta dupa ce a aparut in direct la televiziune cu o pancarta criticand ofensiva Moscovei in Ucraina, a fost arestata duminica in Rusia, au anuntat surse din anturaj si avocatul acesteia.

- Rusia a acuzat vineri Germania ca dezechilibreaza securitatea europeana prin "remilitarizare", in contextul in care Berlinul incearca sa iși suplimenteze cheltuielile militare ca raspuns la invazia Moscovei in Ucraina, relateaza Reuters.Intr-o serie de comentarii publicate saptamana aceasta in ziarele…

- Rusia nu va folosi arme nucleare in Ucraina, a declarat vineri purtatorul de cuvant al ministerului rus de Externe, Alexei Zaițev, informeaza Reuters . Zaițev a precizat ca folosirea de catre Rusia a armelor nucleare nu se aplica in cazul așa-numitei „operațiuni militare speciale” din Ucraina – termenul…

- Aparatorii din Mariupol au publicat un clip cu civilii blocați in buncarele de sub uzina Azovstal din Mariupol, ultima reduta a orașului distrus aproape in totalitate de ruși. Clipul, filmat pe 21 aprilie, arata luptatorii din formațiunea ucraineana Azov aducand hrana oamenilor adapostiți aici, in marea…