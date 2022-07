Stiri pe aceeasi tema

- Rusia se pregateste pentru urmatoarea etapa a ofensivei sale in Ucraina, a declarat un oficial militar ucrainean, dupa ce Moscova a anuntat ca fortele sale vor intensifica operatiunile militare in „toate zonele operationale”, transmite Reuters. Rusia pare sa regrupeze unitati pentru o ofensiva spre…

- Armata rusa si-a anuntat joi retragerea din Insula Serpilor , un punct strategic in Marea Neagra cucerit de Moscova inca din primele zile ale invaziei sale in Ucraina la 24 februarie, dupa mai multe saptamani in care fortele ucrainene au bombardat intens insula, informeaza AFP. In timp ce rușii susțin…

- Armata rusa si-a anuntat joi retragerea din Insula Serpilor, un punct strategic in Marea Neagra cucerit de Moscova inca din primele zile ale invaziei sale in Ucraina la 24 februarie, dupa mai multe saptamani de bombardamente intense, informeaza AFP, citata de stiri.tvr.ro. ‘La 30 iunie, in semn de bunavointa,…

- Armata ucraineana afirma ca a provocat „pierderi semnificative” forțelor rusești dupa atacul asupra Insulei Șerpilor, in timp ce Rusia susține ca a respins fara probleme un „atac nebunesc” al ucrainenilor. Intr-o postare video pe Facebook, comandamentul operațional de sud al armatei a declarat, citat…

- Peste 620 de mii de ucraineni sunt acum deconectați de la civilizație: fara curent electric, fara internet, fara apa calda și fara mass-media, dar la iarna va fi mult mai greu, scrie publicația ucraineana „ Ekonomicina pravda ”. Președintele Volodimir Zelenski trage deja un semnal de alarma privind…

- „Romana a fost recunoscuta limba de stat in Moldova. Iar Transnistria raspunde prin introducerea legislației Federației Ruse. La Chișinau cred ca astfel vor pastra integritatea țarii) ? ” – a scris Rogozin pe rețelele de socializare in anul 2013. Referințe: Curtea Constituționala a dat un verdict ISTORIC:…

- Apar informații extrem de compromițatoare pentru armata rusa și Vladimir Putin, care este pus la pamant de un fost colonel al armatei din Moscova. Astfel, Mihail Hodarionok și-a gasit curajul sa de a rupe tacerea despre adevarata fața a razboiului din Ucraina, cu riscul vieții sale. In urma dezvaluirilor…

- „Rusia a uitat tot ce era important pentru invingatorii celui de-Al Doilea Razboi Mondial”, a acuzat duminica presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, in ajunul comemorarilor din Rusia, de la 9 mai, care sarbatoresc victoria asupra Germaniei naziste. Volodimir Zelenski a criticat vehement intr-un…