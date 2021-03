Jurnalista Emilia Șercan îl loveşte în plin pe noul rector al Academiei de Poliţie, numit de Bode "Noul rector al Academiei de Politie, David Ungureanu, a plagiat in cele doua teze de doctorat, de unde si frumosul titlu al anchetei de mai jos: 'Un rector. Doua doctorate. Doua plagiate'. Faptul ca Ungureanu a plagiat nu reprezinta o surpriza. Alt lucru este surprinzator: intr-o institutie macinata de scandaluri de plagiat din 2016 incoace, cu un fost rector acuzat de plagiat si demis dupa ce a fost pus sub acuzare de DNA in dosarul in care am fost amenintata cu moartea, ministrul doctor Lucian Bode a ales sa imputerniceasca pe cineva care avea deja una dintre teze cu suspiciune de plagiat.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

