Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista Delia Marinescu, cea care era de fața in momentul in care jurnaliștii italieni au venit sa o intervieveze pe senatoare, le-a povestit polițiștilor cum a escaladat conflictul in care au fost implicați soții Șoșoaca."Am vrut sa traduc, mi-a zis (Diana Șoșoaca - N.R.) sa am grija cum o fac,…

- Imagini din interviul echipei de jurnaliști Rai Uno cu senatoarea Diana Șoșoaca au aparut in presa din Italia. Jurnaliștii italieni au surprins și momentele cand a sosit poliția și conflictul cu agenții. Potrivit plangerii depuse de jurnalista Lucia Goracci, sotul senatoarei, Dumitru-Silvestru Șoșoaca,…

- Jurnalista Delia Marinescu, cea care a intermediat interviul cu echipa Rai UNO și care era de fața in momentul in care jurnaliștii italieni au venit sa o intervieveze pe senatoare. Polițiștii de la secția 1 vor sa afle exact ce s-a intamplat in timpul discuțiilor. Potrivit Realitatea Plus, conflictul…

- Jurnalista Delia Marinescu, cea care a intermediat interviul cu echipa Rai UNO și care era de fața in momentul in care jurnaliștii italieni au venit sa o intervieveze pe senatoare. Polițiștii de la secția 1 vor sa afle exact ce s-a intamplat in timpul discuțiilor. Potrivit Realitatea Plus, conflictul…

- Diana Șoșoaca a ajuns vedeta in presa italiana in urma unui scandal in care au fost implicați soțul ei și o echipa de jurnaliști straini, venita sa ii ia un interviu senatoarei. La Stampa scrie ca jurnalista Lucia Goracci și o echipa Rai, dupa cum arata imaginile difuzate de Tg1, au fost sechestrați…

- Mesajul lui Silvestru Șoșoaca pe Facebook este unul foarte dur caci barbatul aduce acuzații grave autoritaților din Romania. Soțul Dianei Șoșoaca a postat pe Facebook un mesaj adresat autoritaților, dar și urmaritorilor sai pe Internet. Asta, in contextul in care el a fost plasat, luni, sub control…

- Senatoarea Diana Sosoaca a sunat la 112, vineri, in timpul unui interviu pe care il acorda unei echipe de televiziune Rai Uno, in urma unui conflict aparut pe fondul intrebarilor adresate in cadrul realizarii interviului. Diana Șoșoaca i-a dat afara pe jurnaliștii italieni, iar lucrurile au…