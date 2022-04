Jurnalist ucrainean, găsit mort lângă Kiev Jurnalistul si fotograful de razboi Maks Levin a fost ucis pe front, in capitala Kiev, in urma focurilor de arma ale armatei rusesti. Anuntul a fost facut de procuratura ucraineana. Levin a fost dat disparut pe data de 13 martie, in timp ce se afla in misiune. Cadavrul sau a fost gasit vineri in satul […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

