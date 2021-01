Stiri pe aceeasi tema

- Nu stiu sa fi riscat cineva pana acum sa schiteze o astfel de lista, care pare imposibila la prima vedere, cu eventuale capcane, nu dintr-o optiune sau alta, ci mai ales prin inevitabile omisiuni datorate caracterului ad-hoc al demersului. Eu il consider de altfel foarte necesar astazi, intr-o lume…

- Chiar demult voiam sa vad ce fel de istorie se propaga in scolile noastre dupa Revolutia din Decembrie 1989. Mi-a cazut in mana abia astazi un manual, e drept destul de vechi, din 1999, din care putem vedea cat de bine au fost instruiti elevii nostri acum 20 de ani, imi promit, insa, ca sa […] Articolul…

- Cea mai cunoscuta si mai odioasa astfel de actiune, stiuta de toata lumea, este cea care a dus la Dictatul de la Viena, semnat la 30 august 1940 si de catre reprezentantii Romaniei, tara noastra era pusa in fata faptului implinit, ne mai avand nicio iesire, prietenii ei democrati Anglia, Franta, SUA,…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, aflat in subordinea CJ Covasna, a depus un proiect in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, prin care a solicitat finantare din fonduri europene pentru cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare generata de noul coronavirus,…

- De fapt nu numai o tara este trista si intunecata, ci si lumea intreaga, atunci cand prea mult lipsesc evenimentele sublime, create prin Cultura, prin Sport, prin atitudine si fapte. Sublimul ne caracterizeaza ca specie umana, si nu doar josnicia ne trimite la cealalta specie – adorabila si ea in inconstienta…

- Scriam in „Adevarul de Cluj”, din februarie 1996, un articol cu acest titlu, foarte mandru de minunata pozitie interbelica a Romaniei de a fi la pupitrul conducerii Ligii Natiunilor, deci chiar in mijlocul eforturilor Europei de a asigura pacea si securitatea pe continentul nostru. Asadar, nu eram intr-o…

- Traind in cercul nostru stramt, in care azi …nenorocul ne petrece, avem, totusi, la indemana o sansa uriasa de a iesi din acest cerc, si anume eliberarea, libertatea prin Cultura. Am ajuns timpurile in care sansa nu o are doar cativa privilegiati, ci fiecare om. Lectura ne este la indemana. Cum gestionam…

- Nu se poate mai frumoasa rugaciune creata de oameni de-a lungul secolelor decat „Tatal Nostru”, mai ales rugarea „Painea noastra cea de toate zilele, da-ne-o noua astazi…” Este deosebit de emotionanta, pentru ca se aminteste ca de „painea noastra”, cu atributul, spus tot cald, „cea de toate zilele”,…