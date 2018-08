Stiri pe aceeasi tema

- Simpozionul International de Sculptura din cadrul celei de-a patra ediții a Atelierelor Brancusi se va desfasura in municipiul Targu-Jiu, in perioada 1 august – 3 septembrie 2018. Organizatorii sunt Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brancuși”, Consiliul Local si ...

- In prezența catorva mii de persoane care nu s-au speriat de ziua presarata cu reprize de ploaie de Sfantul Ilie, aseara s-a incheiat la Campeni cea de-a XXII-a ediție a Festivalului de Folclor „Sus, sus, sus, la moți la munte!”, un eveniment special organizat in anul Centenarului Marii Uniri de catre…

- Generalul francez Henri Mathias Berthelot e azi omagiat de Academia Romana Afis al expozitiei fotografice "Generalul Berthelot pe frontul românesc (1916-1918)". Foto: Sergiu Stet Academia Româna îl omagiaza joi, 19 iulie, pe generalul francez…

- Guvernatorul statului Nebraska, Pete Ricketts, a proclamat anul 2018 ca fiind Anul Centenarului României în statul pe care îl conduce. Potrivit unui comunicat al Ambasadei României în SUA, Pete Ricketts a emis o proclamație prin care saluta celebrarea Centenarului…

- Comitetul interministerial a aprobat, vineri, 350 de proiecte ce vor marca Centenarul Marii Uniri la nivel local, regional, judetean si local si national si international, a anuntat ministrul Culturii, George Ivascu. Suma totala care va fi alocata acestora este de 50.055.165 de lei.…

- In Poiana cu Goruni – localitatea Vinerea, ansambluri si interpreti din tara se vor reuni in perioada 29 iunie – 1 iulie, incercand si in acest an sa dea continuitate unor datini si traditii, dansuri si cantece stravechi. Organizatorii, Primaria, Consiliul Local și Casa de Cultura din Cugir promit…

- Sute de mii de romani au luat calea fronturilor Primului Razboi Mondial, insufletiti de curaj si de dorinta de a-si salva patria, scriau autorii celor mai pretioase marturii din anii marelui razboi.

- Consiliul Judetean Vrancea si Biblioteca Judeteana „Duiliu Zamfirescu” Vrancea organizeaza cea de-a XIII-a editie a Targului de Carte de la Focsani, dedicata celebrarii Centenarului Marii Uniri. Manifestarile Targului de Carte vor avea loc in perioada 7-10 iunie 2018, la Galeriile de Arta din Focsani.