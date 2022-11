Stiri pe aceeasi tema

- Primarii din toate localitațile din Botoșani au fost convocați in ședința de prefectul Sorin Cornila, pe ordinea de zi fiind mai multe subiecte de interes public. Intrunirea a avut loc astazi in sala Nicolae Iorga a Palatului Administrativ.

- Sunt momente in care simți ca trebuie sa lași muzica sa vorbeasca și in care cuvintele nu iși mai au rostul. Nici la ora spectacolului și nici la o zi sau doua dupa ce luminile scenei s-au stins intrucat artiștii au avut o prestație care pur și simplu nu mai lasa loc de comentarii.

- Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” este unitatea de invațamant din municipiu inființata oficial in 1968, doar ca educația pedagogica la Botoșani are ceva mai mult de un secol. In prezent, liceul are cea mai mare populație școlara din intreg județul, cu copii de la gradinița pana la clasa a XII - a. Deține…

- Pentru instituțiile de cultura din Botoșani ziua de 7 octombrie 2022 este una care nu va fi uitata prea curand. Atat datorita spectacolului programat de la ora 18:30, cat și prin prisma faptului ca s-au vandut toate biletele.

- Timp de trei zile, loturile sportive a 12 Inspectorate Județene pentru Situații de Urgența din țara, și-au demonstrat abilitațile și experiența profesionala in cadrul etapei finale a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgența care a avut loc la Sibiu.

- 14 persoane au fost ranite in urma unui accident rutier, in care au fost implicate trei autoturisme. Evenimentul s-a produs pe raza localitații Leorda, in aproprierea trecerii la nivel cu calea ferata.

- Este agitație in aceste momente pe terenul de sport al Colegiului Național " Mihai Eminescu", din municipiul Botoșani, acolo unde din clipa in clipa urmeaza sa inceapa festivitatea de deschidere a anului școlar 2022-2023.