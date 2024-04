Stiri pe aceeasi tema

- Problema viitorului primar al Timisoarei pare sa fie transata, chit ca nici n-a inceput oficial campania electorala. Desi aproape toata lumea sta cu ochii pe actualul si fostul primar, Dominic Fritz si, respectiv Nicolae Robu, surpriza vine din partea candidatului independent Marian Constantin Vasile.…

- Subprefectul PNL de Timiș, Ovidiu Draganescu, il acuza pe primarul Dominic Fritz, ca dezinformeaza, realizand prezentari false despre strada Cezar, cea despre care primarul spune ca a recuperat-o pentru oraș de la clanuri imobiliare. Nu e niciun clan, actuala configurație exista din anii 50 și a fost…

- A doua zi dupa lansarea candidaturii pentru un nou mandat de primar, Dominic Fritz a facut un tur de forta al televiziunilor din Bucuresti. Ultima escala, cea mai asteptata, in studioul Realitatea TV. Ma rog, studio de televiziune vorba vine, fiindca multi ma vor corecta ca sa-mi atraga atentia ca,…

- RETIM impreuna cu ADID Timiș organizeaza o noua campanie trimestriala prin care sunt colectate deșeurile voluminoase. Nu ratați ocazia sa le predați legal și gratuit la containerul RETIM! A inceput campania trimestriala de colectare deșeuri voluminoase in zona 0 Ghizela. Campania este organizata de…

- Primarul demis al municipiului Lugoj, Claudiu Buciu, a anuntat ca va candida pentru un nou mandat, de data asta ca independent. Buciu a fost demis din functie in iulie 2022, printr-un Ordin al prefectului Mihai Ritivoiu. Buciu a devenit primar sustinut de PNL, dar a intrat in conflict cu actuala conducere…

- PNL Timiș s-a laudat in aceasta dimineața ca a inrolat un primar care a fost ales din partea Partidului Social Democrat și l-a prezentat pe Ilie Golubov, edil al comunei Remetea Mare, drept o mare valoare. Ce au uitat liberalii sa spuna, insa, este ca acesta a fost condamnat la 8 luni de inchisoare.…

- PNL Timiș reușește o adevarata lovitura de imagine, dupa ce a anunțat transferul actualului primar din Remetea Mare, Ilie Golubov, de la PSD. In urma cu mai puțin de o luna, social-democrații anunțau ca acesta decisese, dupa multe mandate, sa renunțe la a mai candida și, in plus, il propusese pe viceprimarul…

- Zilele viitoare se va efectua spalarea rețelelor de distribuție și a rezervoarelor de inmagazinare din mai multe localitați. Ca urmare, joi, 22 februarie, intre orele 9-16 se va intrerupe furnizarea apei in Remetea Mare, intre orele 9-15 presiunea va fi scazuta in Padureni și Iosif, iar vineri, 23 februarie,…