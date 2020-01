Jurnal de călătorie: PHENIAN – GHID TURISTIC Am vizitat Republica Populara Democratica Coreeana de trei ori, in delegatii de prietenie organizate si as dori ca, in cele ce urmeaza, sa fac o scurta prezentare a acestei tari pentru toti conationalii care se gandesc sa viziteze Coreea de Nord sau care pur si simplu doresc sa isi largeasca orizonturile de cunoastere in privinta spatiului atat de plastic denumit “Tara Diminetilor Linistite”. RPD Coreeana este vizitata in fiecare an de circa 3000 de turisti straini, incluzand aici si cetatenii chinezi, iar numarul romanilor care viziteaza Phenianul este intre 5 si 10 pe an. In pofida propagandei… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De cand era doar un copil, Naomi, o tanara japoneza de 30 de ani din Hokkaido, abia asteapta obisnuita traditie de Craciun de a cumpara “o galeata KFC de Craciun”. Ca ea, milioane de alti japonezi fac coada in fata restaurantelor KFC in ajunul si in timpul sarbatorii. Cum au ajuns aripioarele…

- Shinzo Abe, premierul Japoniei, i-a cerut vineri presedintelui Iranului, Hassan Rouhani, sa continue respectarea angajamentelor asumate prin Acordul nuclear semnat cu marile puteri in anul 2015, relateaza site-ul Ynetnews.com, potrivit MEDIAFAX."Japonia vrea sa faca totul pentru reducerea…

- Yasuhiro Nakasone, ocupand funcția de premier al Japoniei in perioada 1982-1987, consacrat pentru apropierea fața fostul președinte american Ronal Reagan și pentru reformele pe care le-a implementat in țara, a murit la varsta de 101 ani, anunța postul local de televiziune NHK, citat de Reuters, scrie…

- La sectiile de votare din afara Romaniei organizate pentru alegerile prezidentiale au votat vineri pana la 07:00 ora Romaniei 130 de alegatori. Acestia si-au exprimat dreptul de vot la sectii de votare din Noua Zeelanda, Australia, Japonia, Coreea de Sud, Filipine, China, Malaezia si Singapore. Cu excepția…

- ​Diplomat de cariera, Bogdan Aurescu a fost, pana luni, consilier prezidențial pentru politica externa al presedintelui Klaus Iohannis. Acesta preia portofoliul Externelor, de la Ramona Manescu si are ca prioritate organizarea primului tur al alegerilor prezidentiale, care, in diaspora, se va desfasura…

- Coreea de Nord a lansat joi, din estul tarii, doua proiectile neidentificate, transmite CNN, care citeaza ca sursa guvernul sud-coreean. Rachetele au fost, ca de obicei, lansate spre mare, suficient cat sa puna in alerta armata sud-coreeana, potrivit b1.ro. „Se pare ca Coreea de Nord a lansat o racheta”,…

- "Acordul pe care noi suntem pregatiti sa il discutam este 'zero tarife, zero cote, zero dumping'. Accesul la pietele noastre va fi, asadar, proportional cu angajamentele luate in raport cu regulile echitabile ale jocului'', a declarat Barnier, subliniind ca Regatul Unit va trebui sa respecte aceste…

- "Aceasta este o decizie la care ma gandesc de multa vreme. Am ascultat sfaturile multor oameni si trebuie sa ma gandesc la electoratul meu. Marturisesc ca nu aveam sustinerea majoritatii", a afirmat deputatul de 35 de ani, scrie Agerpres. Jair Bolsonaro a obtinut cu toate acestea, in august,…