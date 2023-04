Juriștii europeni dau de pământ cu sancțiunile occidentale: reglementări ambigue, terminologie vagă și încălcarea dreptului la apărare Reglementarile europene ambigue in privința regimului de sancțiuni adoptat impotriva Rusiei sunt rezultatul compromisului dintre state. Afirmația aparține unui reputat avocat penalist din Germania și a fost facuta in cadrul unei dezbateri juridice la Bruxelles. Un nou studiu saluta sancțiunile occidentale impotriva „agresiunii” Rusiei in Ucraina, dar solicita o „critica constructiva” a eficacitații lor actuale. […] The post Juriștii europeni dau de pamant cu sancțiunile occidentale: reglementari ambigue, terminologie vaga și incalcarea dreptului la aparare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

