Juniorii vasluieni, tot mai aproape de calificare

- CALIFICARE… Vasluiul va avea trei echipe in play-off-ul Campionatului Național de fotbal U19 și U17. Cu doua etape inainte de finalul sezonului regulat, LPS Vaslui U19, Pajura Huși U19 și LPS Vaslui U17 s-au calificat in faza urmatoare a competiției. In etapa a 9-a a competiției, LPS Vaslui U19, echipa…

- IN GRAFIC… Doua victorii, un egal și o infrangere, bilanțul juniorilor vasluieni in etapa a 6-a a Campionatelor Naționale de fotbal U19 și U17. Cele doua succese au fost obținute de Pajura Huși, la U19, și LPS Vaslui, la categoria Under 17. Pajura Huși – U19, formație pregatita de Marian Tataru, a obținut…

- CAMPIONI… Automodeliștii vasluieni au impresionat la ultima etapa a Campionatului Național de automodele, desfașurata la București. Echipajul vasluian a caștigat ambele probe pe echipe, 1/28 mini Z stock și modified. La individual, Tudor Radu a obținut un loc 1 și un loc 2. Performanțe notabile pentru…

- LA SCOR… Victorii clare pentru echipele de juniori de la LPS Vaslui in Campionatul Național de fotbal – U19 și U17. Juniorii mari, antrenați de Gabriel Pana, au obținut prima victorie din acest sezon, 4-0 cu CSM Pașcani. Puștii U17, pregatiți de Mihai Tataru, au bifat cel de-al doilea succes, scor 6-2.…

- AMBIȚIOȘI… La prima participare din istorie in Campionatul Național de șah – Divizia A pe echipe, C.S Sergentul – Radical Grup Vaslui a lasat o impresie foarte buna, fiind la o jumatate de punct de promovarea in Superliga. Șahiștii vasluieni nu renunța și spera sa obțina promovarea in acest an. Ediția…

- SPRIJIN… Direcția pentru Agricultura a județului Vaslui anunța punerea in plata a ajutoarelor de minimis acordate pentru susținerea producției de legume in spații protejate. Astfel, DAJ Vaslui a emis și depus la Trezoreria Vaslui un numar de 66 ordine de plata in valoare totala de 979.605 lei. Suma…

- LA MUSTAȚA… CSM Vaslui debutat cu stangul in Liga Zimbrilor, echipa lui Bogdan Pralea fiind invinsa de Steaua București la ultima faza a meciului, scor 31-32. Portarul Vasluiului, Valentin Petrila, considera ca echipa a facut tot ce a putut pentru a obține un rezultat pozitiv. Valentin Petrila, unul…

- CORUPȚIE… Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au finalizat cercetarile intr-un dosar in care mai mulți ofițeri de jandarmi au fost trimiși in judecata pentru fapte de corupție. Printre ei se numara și colonelul Valerica Gurița, fostul adunct al Inspectoratului de Jandarmi Vaslui, trecut in rezerva…