Juniorii vasluieni revin la antrenamente

- Potrivit șefului de la „Casa Fotbalului”, meciurile din Liga 1 vor lua startul, oficial, pe data 13 iunie. Astfel, dupa sesiunile de pregatire normale, cluburile vor efectua mai multe meciuri amicale, pe o perioada de doua saptamani. „In momentul de fata suntem sub incidenta unui protocol medical din…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarant ca atat cluburile, cat si jucatorii trebuie sa faca sacrificii in aceasta perioada, in care fotbalul este intrerupt din cauza pan-demiei de coronavirus.„Ceea ce am incuraja si noi cluburile si in acelasi timp si jucatorii prin intermediul sindicatului este…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat, miercuri, la Digi Sport, ca in Liga a II-a pentru echipele de pe pozitiile 7-18 competitia s-a incheiat, iar primele sase clasate vor disputa un play-off de promovare. Aceasta propunere urmeaza sa fie analizata de Comitetul de Urgenta al FRF si apoi de…

- Fotbalul continua sa stea in incertitudine pe toate meridianele globului, ca urmare a faptului ca evolutia pandemiei de coronavirus ramane imprevizibila. In Europa, deja au aparut tari care au capitulat si au anuntat inchiderea competitiilor fotbalistice interne. In schimb, in alte tari se pastreaza…

- FINAL… Federatia Romana de Fotbal a decis sa incheie sezonul competitional pentru copii si juniori. In competitiile organizate de FRF, Vasluiul era reprezentat de LPS Vaslui, cu doua echipe in Campionatul National de fotbal U19 si U17 si Comstar Vaslui, in Liga Elitelor – Under 15. In urma consultarii…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat ca a solicitat Ministerului Tineretui si Sportului crearea unei scheme financiare de ajutor pentru a compensa organizatorii de evenimente sportive cu peste 1.000 de participanti care au fost anulate sau suspendate din cauza izbucnirii Covid-19, potrivit…

- UEFA a anunțat amanarea Campionatului European din vara. Turneul final se va desfașura in perioada 11 iunie – 11 iulie 2021. De asemenea, play-off-ul EURO din aceasta luna a fost reprogramat. Detalii aici: http://bit.ly/2xLGlhW. Președintele FRF, Razvan Burleanu, a anunțat intr-o declarație de presa:…

