- Cele mai mari trei echipe de juniori ale Politehnicii Iasi au disputat la finalul saptamanii trecute primele partide din faza a doua a campionatului. In play-out-ul Seriei Est a Ligii de Tineret, formatia pregatita de Adi Cotan s-a impus cu 4-2 in fata LPS Iolanda Balas Soter Buzau. Trei dintre golurile…

- Libertatea de exprimare este pusa la mare pret de Politehnica Iasi, grupare la care fiecare face orice il taie capul. Dupa ce antrenorul principal al echipei de seniori, Leo Grozavu, a avut numeroase aprecieri critice, publice, la adresa modului in care s-a lucrat la club in ultima perioada, si un antrenor…

- In ziua de 28 octombrie 2022, la ora 16:39:56 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Zona seismica Vrancea, județul Vrancea, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.6, la adancimea de 70km, a anunțat INCFDP.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 87km S de Bacau, 92km E de Brasov, 105km…

- Ridiculizate in multe dintre meciurile din acest campionat, formatiile juvenile ale Politehnicii Iasi au avut motive sa zambeasca duminica. In etapa a X-a a Seriei Est a Ligii de Tineret, gruparea pregatita de Adi Cotan s-a impus cu 1-0, acasa, in fata "lanternei" Seriei A a campionatului, LPS Iolanda…

- Politehnica Iasi ar trebui sa-si faca vestiare de dimensiunile celor existente in fotbalul american! Poli a ajuns la o cifra incredibila atat in ceea ce priveste numarul componentilor lotului, peste 30, cat si al antrenorilor. Incepand din aceasta saptamana, stafful tehnic al echipei de seniori cuprinde…

- Ziarul de Iasi a tras in ultimii ani repetate semnale de alarma in legatura cu modul in care se lucreaza la Centrul de Copii si Juniori al Politehnicii. Sector care consuma circa 100 000 de euro anual doar pentru salariile angajatilor, plus alte cateva zeci de mii de euro bune pentru desfasurarea activitatii.…

- Nu numai la nivelul organizarii sau la formatia de seniori lucrurile nu sunt conform asteptarilor la Politehnica Iasi, grupare finantata cu 2 milioane de euro de la bugetul local in acest an. Primele doua echipe de juniori ale clubului din Copou au bifat noi esecuri pe teren propriu in competitiile…

- Centrul de Copii si Juniori al Politehnicii continua sa navigheze intr-o zona mult sub nivelul asteptarilor, peisajul de la baza clubului iesean fiind in continuare presarat din plin de scandaluri si rezultate catastrofale. Dupa ce nu a reusit nici sezonul trecut, nici in acest sezon sa ofere vreun…