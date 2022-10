JUNIORI | Rocadă în fruntea clasamentului SCHIMBARI… Pajura Huși și LPS Vaslui se succed in fruntea clasamentului in Campionatul Național de fotbal – U19. In etapa a 7-a, disputata ieri, Pajura Huși a caștigat cu 2-0, in deplasare, cu LPS Iași, in timp ce LPS Vaslui a suferit primul eșec stagional, 0-4 cu LPS Suceava, tot in deplasare. Hușenii aduna 15 […] Articolul JUNIORI | Rocada in fruntea clasamentului apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

