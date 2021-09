Luca Illes (14 ani) a facut pasul catre celebra grupare din Serbia. Mutare importanta pentru secția de baschet a ACS Transilvania. Gruparea brașoveana a transferat un junior de 14 ani la celebrul club Partizan Belgrad din Serbia. Sub indrumarea lui Zeljko Bubanja, Luca Illes a caștigat cu Transilvania Brașov o medalie de argint (2021) și una de bronz (2020) in Campionatele Naționale de juniori ale Romaniei, fiind deja convocat pentru naționala sub 16 ani a țarii noastre. Una dintre speranțele baschetului romanesc la nivel de juniori, Luca Illes a primit nu mai puțin de trei disctincții la turneul…