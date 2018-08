Stiri pe aceeasi tema

- Tulburarile de pe scena politica din Australia continua cu desemnarea celui de al cincilea prim ministru in tot atatia ani. Scott Morrison, trezorierul Partidului Liberal, a fost ales de colegi sa preia sefia guvernului dupa ceea ce multi au descris drept un "puci intern".

- Scott Morrison a preluat astazi funcția de prim-ministru al Australiei, dupa ce fostul premier, Malcolm Turnbull, a fost forțat de catre rivalii din partid sa demisioneze, relateaza BBC, citat de Mediafax.

- Australia va impune noi sancțiuni impotriva Rusiei ca urmare a atacului chimic din Salisbury, urmand astfel exemplul SUA, a declarat ministrul Afacerilor Externe al Australiei, Julie Bishop, potrivit News.com. „Cred ca folosirea armelor chimice in orice moment, in orice loc, in orice situație, este…

- Departamentul american al Justitiei a anuntat joi o noua politica referitoare la atacurile cibernetice ale altor tari impotriva Statelor Unite. Astfel, relateaza Reuters, publicul american va fi informat despre operatiuni similare celor pe care le-ar fi derulat Rusia in timpul campaniei prezidentiale…

- Decizie soc la Ankara! Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat luni componenta noului guvern al tarii, la numai cateva ore dupa ce a depus juramantul, pentru un nou mandat de cinci ani ca șef al statului, cu puteri sporite, conform noii Constitutii.

- Un purtator de cuvant al guvernului a declarat: „In aceasta dupa-amiaza, prim-ministrul a acceptat demisia lui Boris Johnson din functia de ministru de Externe. Va fi anuntat in curand inlocuitorul sau. Prim-ministrul ii multumeste lui Boris pentru munca depusa". Demisia sa vine la cateva…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, a demisionat luni, a anuntat biroul de presa al premierului Theresa May, transmite Reuters. 'In aceasta dupa-amiaza, prim-ministrul a acceptat demisia lui Boris John...

- AUSTRALIA - PERU LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR:Meciul de marti va fi primul dintre cele doua echipe. Ambele s-au calificat dupa baraje intercontinentale. AUSTRALIA - PERU 0-2! A marcat Guerrero (50). AUSTRALIA - PERU 0-1! A marcat Carrillo (18). AUSTRALIA - PERU LIVE VIDEO…