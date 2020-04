Fondatorul site-ului de dezvaluiri WikiLeaks Julian Assange a avut doi copii cu o avocata a sa, in timp ce era refugiat la ambasada Ecuadorului din Londra, in anii 2010, sustine avocata in cauza intr-un interviu difuzat de Mail On Sunday. Australianul in varsta de 48 de ani, a carui extradare este ceruta de SUA in vederea judecarii sale pentru spionaj, este tatal a doi baieti de doi si respectiv un an, cu Stella Morris, in varsta de 37 de ani, o avocata sa de origine sud-africana, noteaza AFP. Cotidianul britanic a publicat pe site-ul sau fotografii cu Assange si fiii sai, precum si un interviu…