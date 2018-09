Stiri pe aceeasi tema

- Moscova regreta ca mai multe state occidentale au ales sa sustina acuzatiile Londrei privind implicare Rusiei in atacul neurotoxic din Salisbury, care l-a vizat pe fostul spion rus Serghei Skripal, a declarat vineri Ministerul rus de Externe, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Ciclistul german Andre Greipel, de la LottoNL-Soudal, a castigat la sprint prima etapa a Turului Marii Britanii, disputata pe un traseu de 175 km intre localitatile galeze Pembrey County si Newport, cu timpul de 4h00min54sec, relateaza AFP. Greipel a fost urmat cu acelasi timp de australianul…

- Rutierul elvetian Stefan Kung (BMC) a castigat etapa a doua a Turului BinckBank (fost Benelux), un contratimp desfasurat pe 12,7 km in jurul localitatii Venray (Olanda), si a preluat tricoul de lider la general. Kung s-a impus in 14 min 11 sec, fiind urmat de belgianul Victor Campenaerts (Lotto), proaspatul…

- Ciclistul francez Julian Alaphilippe (Quick-Step) a castigat marti etapa a 16-a a Turului Frantei, prima din Pirinei, desfasurata pe distanta de 218 km intre Carcassonne si Bagneres-de-Luchon, in timp ce galezul Geraint Thomas (Sky) ramane lider. Alaphilippe, purtatorul tricoului cu buline…

- Un islamist britanic a fost gasit vinovat de organizarea unui complot care viza asasinarea premierului Marii Britanii, Theresa May, informeaza site-ul agentiei Reuters. Naa’imur Rahman, in varsta de 20 de ani, domiciliat in nordul Londrei, a fost gasit vinovat de Tribunalul Old Bailey pentru pregatirea…

- Julian Alaphillipe a castigat etapa a a 10-a a Turului Frantei la ciclism, prima desfasurata in Muntii Alpi. Rutierul de la Quick Step a prins o zi fantastica, reusind sa ajunga la final cu peste un minut si jumatate fata de urmatorul clasat, Jon Izaguirre Insausti (Bahrain...

- Intalnirea intre Mark Rutte si Theresa May a avut loc pe fondul cresterii presiunilor asupra premierului britanic pentru a lua o decizie privind viitoarea relatie comerciala intre Londra si UE dupa Brexit.''Avem urgent nevoie de claritate privind fiecare aspect al viitoarei relatii intre…

- Zeci de mii de sustinatori ai Uniunii Europene au marsaluit sambata in centrul Londrei, de pe bulevardul Pall Mall si pana la palatul Parlamentului, pentru a cere guvernului britanic organizarea unui al doilea referendum privind termenii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza EFE și…